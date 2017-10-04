В Кавказском районе директор организации предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере

Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Арсенал Агротрейд». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной техники, предоставил в налоговый орган декларацию налогу на добавленную стоимость за 1,2,4 кварталы 2015 года и за 2016 год, внеся в них ложные сведения о сумме налоговых вычетов по приобретению сельскохозяйственной продукции. В результате мужчина уклонился от уплаты налоговых выплат в размере, превысившем 52,3 миллиона рублей, что составило особо крупный размер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.