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Учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю представят свою продукцию на  международной выставке в Москве

Среда, 04 октября 2017 14:12
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Образцы  продукции, выпускаемой в  учреждениях уголовно-исполнительной системе Краснодарского края, будут представлены на специализированной выставке ФСИН России «Возможности промышленного сектора УИС», проводимой в рамках XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Мероприятие будет проходить в Москве с 17 по 20 октября текущего года на территории выставочного комплекса ВДНХ.
Пять кубанских исправительных учреждений готовят для показа на объединенной выставочной  экспозиции ФСИН России широкий ассортимент пользующейся повышенным спросом у покупателей продукции: офисной и садовой  мебели, товаров для кухни, интерьера, отдыха дома и на природе,   швейных изделия и обуви,  противопожарного оборудования, сувениров.  Посетители выставки узнают  о технологических возможностях учреждений УИС края, имеющемся оборудовании и свободных производственных площадях, получат  буклеты и прайс-листы  с информацией о выпускаемой продукции.
В исправительных учреждениях Краснодарского края создан производственный комплекс на площади более 80 тысяч квадратных метров, на которых размещено более 400 единиц металлообрабатывающих станков, 240 единиц оборудования деревообработки и свыше 700 единиц швейного оборудования. Производственный потенциал этих предприятий позволяет ежегодно выпускать более 300 наименований изделий. 
Среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УИС края, есть специалисты различных профессий, которые могут быть задействованы в выполнении любого производственного заказа. Также в исправительных учреждениях УИС края функционируют 8 профессиональных образовательных училищ, которые проводят обучение и переподготовку по необходимым специальностям.
В настоящее время основной объем выпускаемой продукции реализуется в рамках поставок для внутрисистемных нужд, но исправительные учреждения Краснодарского края  готовы к самому широкому сотрудничеству в качестве поставщика товаров и услуг для государственных и муниципальных заказчиков. С этой целью в  учреждениях УИС  края ведется  целенаправленная работа  по модернизации действующего и приобретению нового высокотехнологичного оборудования.

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