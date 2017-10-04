Учреждения УФСИН России по Краснодарскому краю представят свою продукцию на  международной выставке в Москве

Образцы продукции, выпускаемой в учреждениях уголовно-исполнительной системе Краснодарского края, будут представлены на специализированной выставке ФСИН России «Возможности промышленного сектора УИС», проводимой в рамках XXI Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017». Мероприятие будет проходить в Москве с 17 по 20 октября текущего года на территории выставочного комплекса ВДНХ.

Пять кубанских исправительных учреждений готовят для показа на объединенной выставочной экспозиции ФСИН России широкий ассортимент пользующейся повышенным спросом у покупателей продукции: офисной и садовой мебели, товаров для кухни, интерьера, отдыха дома и на природе, швейных изделия и обуви, противопожарного оборудования, сувениров. Посетители выставки узнают о технологических возможностях учреждений УИС края, имеющемся оборудовании и свободных производственных площадях, получат буклеты и прайс-листы с информацией о выпускаемой продукции.

В исправительных учреждениях Краснодарского края создан производственный комплекс на площади более 80 тысяч квадратных метров, на которых размещено более 400 единиц металлообрабатывающих станков, 240 единиц оборудования деревообработки и свыше 700 единиц швейного оборудования. Производственный потенциал этих предприятий позволяет ежегодно выпускать более 300 наименований изделий.

Среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УИС края, есть специалисты различных профессий, которые могут быть задействованы в выполнении любого производственного заказа. Также в исправительных учреждениях УИС края функционируют 8 профессиональных образовательных училищ, которые проводят обучение и переподготовку по необходимым специальностям.

В настоящее время основной объем выпускаемой продукции реализуется в рамках поставок для внутрисистемных нужд, но исправительные учреждения Краснодарского края готовы к самому широкому сотрудничеству в качестве поставщика товаров и услуг для государственных и муниципальных заказчиков. С этой целью в учреждениях УИС края ведется целенаправленная работа по модернизации действующего и приобретению нового высокотехнологичного оборудования.