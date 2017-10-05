В субботу 7 октября в парке им. 30-летия Победы (Затон) пройдут Чистые Игры — «Чистая Кубань».

Мероприятие организовано совместно с министерством образования Краснодарского края и администрацией МО г. Краснодар. Сбор участников в 11.00 возле вертолета на входе в парк. Регистрация на игру на сайте: https://cleangames.ru/events/cleankuban Участие бесплатное, весь необходимый инвентарь выдается на месте.

За лето в зеленой зоне города скопилось много мусора, и даже в парке 30-летия Победы обнаружены залежи автомобильных шин и бутылок. Все неравнодушные горожане приглашаются принять участие в увлекательном соревновании по уборке территории. Чтобы все происходило еще интереснее, для участников подготовлены экологические конкурсы, интересные призы и вкусное угощение.

Регламент мероприятия:

11.00 — Сбор в парке, регистрация, инструктаж

12.30 — Старт игры. Длительность игры 2 часа

14.30 — Конец игры, награждение, чаепитие

Игроки делятся на команды от 2 до 4 человек, собирают мусор. За каждый мешок мусора они получают определенное количество баллов, если они собирают отходы раздельно: мешок пластика, мешок стекла, мешок металла, то получают больше баллов. После того, как игроки очистили место от мусора, они могут за дополнительные баллы зачекинить/отметить это место через приложение cleangames.ru В конце проводится подсчет, кто сколько баллов получил. Баллы помимо своего рейтинга можно потратить на то, чтобы «купить» себе тележку на игре, чтобы быстрее доставлять мусор, а также лопату или грабли.

После того, как игра заканчивается, организаторы начинают подсчет результатов, игрокам устраивают чаепитие, играет музыка. По окончании подсчета, начинается награждение. Помимо номинации за большое количество баллов, есть номинация за самый интересный найденный мусор — все, что покажется игрокам интересным, они приносят в штаб, из этого делается выставка, потом общим голосованием выбирается лучшая находка. Победители получат ценные призы: подарочные наборы от компании “Нестле-Кубань”, сертификат на посещение интерактивного спектакля “Голос города”, батутного центра “Fly Zone”, билеты в “Один театр” и приглашение в котокафе “Теракот”. Участникам предоставляется угощение от пекарни “Царевы пироги”.

После игры остается примерно 70% в виде собранного раздельно мусора. Его отвозят на переработку Остальное — захоранивают на полигоне ТБО.

На Чистых Играх собирают мусора больше, чем на субботниках в 2-3 раза, в среднем. Но наша цель не столько уборка мусора (хотя результаты всем нравятся), сколько экологическое просвещение. Появление ценностей чистоты и экологии — то, что мы делаем с помощью игровых механик. 50% или более участников впервые сталкиваются с уборкой мусора сами, приходит осознание, что никто другой этот мусор не убирает, не существует специальных дворников, которые ходят по лесам и очищают их. Участники после этого опыта очень хорошо понимают, что значит бросать мусор, почему не надо этого делать. Если на игре они разделяют мусор на фракции (стекло, металл, пластик), то постепенно меняют отношение к мусору — теперь это не мусор, а вторичное сырье.

«Чистыми Играми я заинтересовался потому, что люблю проекты в игровой форме, а этот еще приносит и реальную пользу, а не только развлечение. Собрал друзей, идея их зацепила, и понеслось», — рассказывает Дмитрий Селин, главный организатор игры. Это уже 6-я игра, которую он проводит.