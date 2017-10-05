Наталья Костенко обсудила вопросы оказания социальных услуг с некоммерческими организациями Краснодарского края

В ходе региональной недели депутат Государственной думы Наталья Костенко на базе Армавирского государственного педагогического университета провела совещание по вопросу оказания социальных услуг в Краснодарском крае социально ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО). В совещании приняли участие СО НКО и руководители социальных блоков администраций Армавира, Успенского, Мостовского, Новокубанского и Лабинского районов, представители Министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Напомним возможность оказывать такие услуги населению закреплено в федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2015 года. И направлен, в том числе, на поддержку некоммерческих организаций.

Привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению – один из текущих приоритетов государства. Еще в 2015 году Президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию призвал власти регионов нашей страны направлять некоммерческим организациям 10% средств, предусмотренных на развитие социальных программ. Он подчеркнул, что в таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семьи и детей, нужно больше доверять НКО.

«Доступ к этому рынку открывает для СО НКО новые возможности для повышения финансовой устойчивости, для граждан - расширяет линейку социальных услуг, а для государства - снижает существующий дефицит удовлетворения запросов граждан и удешевляет их предоставление. Некоммерческие организации наравне с государственными учреждениями могут оказывать социальные услуги населению, и государство будет оплачивать эти услуги. О том, что перезагрузка социальной сферы в этой части идет недостаточными темпами, мы обсудили в сентябре с вице-губернатором Анной Миньковой и договорились сотрудничать для того, чтобы создавшуюся ситуацию исправить в максимально короткие сроки», - пояснила Наталья Костенко.

Одним из главных барьеров в перезапуске социальной сферы стал чрезмерно усложненный порядок вхождения в реестр поставщиков социальных услуг. В связи с чем СО НКО не торопятся в ходить в этот реестр и начинать оказывать услуги, несмотря на наличие бюджетных средств в регионе. В России только 30 организаций вошли в реестр, а в Краснодарском крае - лишь две организации - благотворительная организация «Край милосердия» и Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края. Сейчас Государственная Дума одобрила в первом чтении правительственный закон об упрощении этого порядка, что должно серьезно улучшить ситуацию.

Представители СО НКО поделились с Натальей Костенко трудностями, с которыми они сталкиваются при вхождении в реестр в Краснодарском крае. Так председатель Армавирской городской общественной организации молодежи «Жизнь без наркотиков» Валентина Макарова сообщила, что обязательным условием для вхождения в реестр является наличие помещения у организации и заключение Роспотребнадзора, а также пожарной инспекции на предмет соответствия его всем нормам. Однако, на практике не у всех СО НКО помещения есть. При этом данное условие ставит под вопрос вхождение в реестр организаций, которые оказывают услуги населению не в стационаре, а на дому и у них попросту отсутствует необходимость иметь собственное помещение. По мнению всех присутствующих представителей СО НКО это является одним из главных барьеров. Хотя федеральный законодатель предусмотрел как раз возможность для регионов в случае необходимости предоставлять СО НКО помещения для оказания услуг.

Второй проблемой, которую обозначили участники совещания, стали тарифы, по которым СО НКО могут оказывать услуги. В настоящее время в крае тарифы установлены на крайне низком уровне, одном из самых низких по стране. Что серьезно снижает привлекательность этой сферы для СО НКО.

Также участники встречи обсудили какие социальные услуги в наибольшей степени востребованы населением и какие услуги могу оказывать СО НКО в Армавире и прилегающих районах. И большинство присутствующих на встрече отметили, что чаще всего дефицитными в части обеспечения социальных услуг являются работа с детьми-инвалидами, трудоустройство и социализация инвалидов, особенно молодых, психологическая поддержка родителей детей-инвалидов, пропаганда здорового образа жизни и оказание помощи в быту пожилым людям.

Участники встречи договорились, что в целях повышения качества социальных услуг и развития СО НКО в ближайшее время совместно с Министерством труда и социального развития края, муниципальными образованиями и самими организациями будет подготовлен перечень наиболее востребованных населением социальных услуг. Именно на них можно было бы пилотно отработать запуск всей системы с точки зрения адекватного тарифообразования, а также образовательной, информационной, имущественной поддержки СО НКО. Поскольку недостаток необходимых компетенций является также серьезным барьером для нормального запуска системы социального обслуживания населения силами НКО.

Аналогичная тема была поднята в ходе презентации социально предпринимательских проектов выпускников «Школы социального предпринимательства – 2017», проходившей на базе Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «ВОСХОЖДЕНИЕ». Выпускники ее также отметили трудности вступления в реестр поставщиков социальных услуг. По итогу презентации всех проектов была достигнута договоренность в самое ближайшее время направить в адрес Натальи Костенко перечень наиболее востребованных населением социальных услуг в крае.

По итогу выявления наиболее востребованных услуг Наталья Костенко намерена обратиться в Министерство труда и социального развития Краснодарского края с просьбой повышения тарифов на данные виды услуг. Также Костенко пообещала разобраться с проблемой наличия помещения у СО НКО как обязательного условия вхождения в реестр поставщиков социальных услуг.