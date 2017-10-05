Хитрая должница привлечена к административной ответственности

В Каневском районе Краснодарского края судебные приставы возбудили исполнительное производство по взысканию алиментов с местной жительницы. Женщина попыталась хитростью избежать наказания, однако это ей не удалось.

Местная жительница – мать двоих детей – была обязана выплачивать алименты в размере 1/3 от заработка и иной формы доходов. Тем не менее, данная обязанность каневчанкой игнорировалась с удручающим постоянством. Вести разгульный образ жизни, тратя все средства на личные нужды, ей нравилось больше. Поэтому женщина не придумала ничего лучше, как пуститься в бега.

Однако судебные приставы Каневского районного отдела, наработавшие хорошую схему межведомственного взаимодействия с районным МВД России, объявили горе-маму в розыск, и вскоре получили информацию о ее задержании. Беглянку доставили в районный отдел судебных приставов, где она была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), получив наказание в виде 30 часов обязательных работ.

Если ситуация с погашением долга не будет исправлена, то, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, у должницы появится шанс снова стать фигуранткой, но уже уголовного дела.