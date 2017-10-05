Своя ноша не тянет

Согласно одной русской пословице – «не мытьем, так катаньем» решил получить моральное удовлетворение от выполнения решения суда должник из Гулькевичского района Краснодарского края. Он выплатил долг односельчанину, используя мелкие купюры. Однако должник забыл другую нашу пословицу. О том, что своя-то ноша не тянет.

Судебные приставы Гулькевичского районного отдела возбудили исполнительное производство о взыскании долга в сумме 407 тысяч 200 рублей, в рамках которого вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику на праве собственности недвижимого имущества и автотранспортного средства.

В результате мер, предпринятых представителями закона, должник выразил желание оплатить долг немедленно в присутствии судебного пристава. Однако, напоследок он успел разменять крупные купюры на более мелкие, чем, по-видимому, решил доставить неудобство взыскателю. Тем не менее, задолженность оказалась погашенной в полном объеме.