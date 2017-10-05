Павловские скачки очень быстро стали доброй традицией на кубанской земле. И сегодня празднование 195-й годовщины основания станицы Павловской без удалого спортивного праздника, скачек, казачьей джигитовки и концерта любимых исполнителей уже и не представляется.

Первого октября 2017 года земляков, друзей и всех любителей конного спорта пригласил на территорию своей «Семейной фермы» житель станицы Павловской, президент ООО «Кубань Холдинг», коннозаводчик Василий Семенович Толстопятов.

Праздник «Павловские скачки» проходит уже в третий раз. И с каждым годом всё больше молодежи собирается на Павловском ипподроме потягаться в удали. Уже не два, а 22 зрительских забега! Армрестлинг, лазанье по столбу, перетягивание каната и гиревой спорт привлекли гостей поучаствовать и поболеть за своих еще за два часа до открытия праздника. Уже сейчас ясно: Павловские скачки нашли своего почитателя. Всё правое крыло ипподрома занимали зоны активных видов спорта и детские площадки. Действовала регистрация участниц конкурса дамских и детских шляпок. Для старшего поколения и просто для желающих отдохнуть — левое крыло ипподрома с куренями, шатрами и рядами зрительских кресел напротив сцены.

С приветственным словом на открытии праздника 195-й годовщины станицы и III Павловских скачек перед гостями выступили: глава муниципального образования Павловский район В. В. Трифонов, президент ООО «Кубань Холдинг» В. С. Толстопятов, министр сельского хозяйства Краснодарского края Ф. И. Дерека, генеральный директор ОАО «Российские ипподромы», председатель правления НП «Содружество рысистого коневодства России» Н. В. Исаков, генеральный директор ООО «Краснодарский ипподром» И. И. Васильев и благочинный Павловского церковного округа, иерей Георгий Ермоленко.

В честь праздника состоялись скачки и заезды высококлассных лошадей, не уступающие первым ипподромам страны. К радости павловчан все призы для лошадей английской чистокровной верховой породы, а это шесть скачек, выиграли их земляки!

Открыл праздник заезд рысистых лошадей. Эта огромная редкость на ипподромах ЮФО уже стала неотъемлемой частью праздника на «Семейной ферме». Перед зрителями на приз в честь 80-летия образования Краснодарского края промчатся качалки. Стартовали лошади трех лет и старше орловской рысистой породы. Крупные и грациозные, с изящно выгнутыми лебедиными шеями орловские рысаки являются таким же российским брендом, как тульский самовар или хохломская роспись. Победа гнедого жеребца Карт Бланш под управлением наездника первой категории Р. П. Киселева была настолько неоспорима, что остальные участники заезда единодушно признали его победу и отказались от второго гита.

Второй старт дня — в честь молодых депутатов Павловского района для кобыл двух лет чистокровной верховой породы. Дистанцию 1600 м выиграла любимица трибун Краснодарского ипподрома Кармель Барс, как ласково ее именуют Карамелька, под седлом самого юного участника скачек Руслана Круглыхина. Резвость скачки — 1.40,5. Владелец лошади — КФК «Барсук Т. Л.».

Третий старт — в честь трижды венчанного жеребца Персей Барс — четвертого «Трижды венчанного» в истории чистокровного коннозаводства России. Скачка для лошадей двух лет чистокровной верховой породы на дистанцию 1600 м. Приз выиграл Бернард Барс под седлом мастера-жокея Айдамира Шегушева. Резвость скачки — 1.44,3. Владелец лошади — КФК «Барсук Т. Л.».

Четвертый старт дня — «Павловская миля» — для арабских лошадей трех лет и старше. Дистанция — 1600 м. Гости «Семейной фермы» ИП КФК «Барсук Т. Л.» смогли полюбоваться лошадьми древнейшей арабской породы, выведенной на территории Аравийского полуострова в IV—VII веках нашей эры. Арабские скакуны считаются одними из прекраснейших в породе лошадей. Скачку выиграл жеребец Дормеур Д Лоуп под седлом мастера-жокея Михаила Симанкина. Но особое внимание зрителей привлекла борьба за второе — третье места между мастером-жокеем Юрием Кулиничем и его супругой Екатериной Кулинич. Резвость скачки — 1.54,5. Владелец лошади — Б. Н. Абхазава (Республика Абхазия).

Пятый старт — главы администрации Павловского района — для лошадей трех лет чистокровной верховой породы. Дистанция — 1600 м. Приз выиграла кобыла Премьера под седлом Руслана Круглыхина. Резвость скачки — 1.41,9. Владелец лошади — КФК «Барсук Т. Л.».

Шестой старт дня — в честь Дня ветеранов МВД Павловского района. Скачка для кобыл трех лет чистокровной верховой породы. Дистанция — 1800 м. Приз выиграла Касперина Барс под седлом мастера-жокея Айдамира Шегушева. Резвость скачки — 1.57,5. Владелец лошади — КФК «Барсук Т. Л.».

Седьмой старт — в честь хлеборобов Павловского района. Скачка для лошадей трех лет и старше чистокровной верховой породы. Дистанция — 1800 м. Приз выиграл жеребец Дзага под седлом мастера-жокея Айдамира Шегушева. Резвость скачки — 1.57,9. Владелец лошади — КФК «Барсук Т. Л.».

Восьмой старт получил имя символа третьих Павловских скачек — лучшей лошади России в 2017 году, в честь победителя приза президента — жеребца Конарда Лорда. Стартовали лошади четырех лет и старше чистокровной верховой породы. Дистанция — 2400 м. У всех гостей праздника была возможность полюбоваться рослым и гордым красавцем, стартующим под первым номером — самим Конардом Лордом. Безусловным победителем этой скачки под седлом своего неизменного мастера-жокея международного класса Станислава Круглыхина стал сам Конард Лорд. Резвость скачки — 2.36,4. Владелец лошади — КФК «Барсук Т. Л.».

Завершил спортивную часть праздника Приз закрытия для лошадей трех лет ахалтекинской породы. Дистанция «Суперспринт» — 400 м. Скачку выиграл жеребец Диктатор под седлом мастера-жокея Юрия Кулинича. Резвость скачки — 26. Владелец лошади — Юрий Кулинич.

В перерывах между скачками артисты конного театра Краснодарского ипподрома выступали перед зрителями с номерами казачьей джигитовки, вольтижировки, рубки лозы. Весь день праздник сопровождался большой концертной программой. Для детворы было организовано катание на пони и фаэтон. Приятным завершением мероприятия стал розыгрыш ценных призов, в котором смогли принять участие все желающие. Впервые к радости прекрасной половины гостей прошел конкурс дамских шляпок с обязательным награждением самых-самых…

Большим подарком для всех гостей праздника стал замечательный концерт с участием казачьего квартета «Кумовья», российской эстрадной певицы, исполнительницы русского шансона, лауреата премии «Шансон года-2016» Рады Рай. И завершило праздник выступление одного из талантливейших и романтичных исполнителей России, композитора, аранжировщика, звукорежиссера Эдуарда Изместьева (экс-Андрей Бандера).

Организаторы этого яркого праздника: администрация МО Павловский район, ИП Глава КФК «Барсук Т. Л.», ООО «Краснодарский ипподром», ОАО «Российские ипподромы».

Следующий праздник на Павловском ипподроме состоится в мае 2018 года. Не пропустите Павловские скачки.

Наталья БУДЫЧЕВА