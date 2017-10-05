Почта России в Сочи за курортный сезон обслужила более 1,5 млн посетителей

С 1 июня по 30 сентября 2017 года отделения Почты России в Сочи работали в усиленном режиме по удлиненному графику. Всего за курортный сезон в городе обслужили 1 млн 700 тыс. посетителей.

За четыре месяца сочинские почтовики обработали и доставили 3 млн писем и бандеролей, свыше 210 тысяч посылок и 670 тысяч международных мелких пакетов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, за лето реализация периодических печатных изданий в розницу выросла на 30% – с июня по сентябрь в отделениях Сочи клиенты приобрели 60 тыс. экземпляров газет и журналов.

«В сезон отпусков работа почтовых отделений Сочи была выстроена с учетом обслуживания как населения и организаций, так и большого количества отдыхающих, - отметила директор филиала Почты России в Краснодарском крае Елена Бабак. – Мы справились с увеличенной нагрузкой, предоставляя услуги в максимально удобное для клиентов время - и поздним вечером, и в выходные дни».

Отметим, что пользователи мобильного приложения Почты России – жители и гости курортов Краснодарского края - могут оперативно найти на карте ближайшее почтовое отделение и уточнить график работы. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.