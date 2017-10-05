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В Динском районе молодой человек предстанет перед судом по обвинению в убийстве супруги

Четверг, 05 октября 2017 10:19
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Следственным отделом по Динскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 25-летней супруги (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, на протяжении последнего месяца супруги проживали раздельно в поселке Южном. Днем 15 июля 2017 года обвиняемый забрал супругу от родственницы последней и привез домой под предлогом разговора. Там в ходе ссоры и испытываемой им ревности он при помощи веревки задушил жену. После этого злоумышленник поместил ее тело в большие мусорные пакеты и обмотал скотчем. С целью сокрытия следов совершенного им преступления, обвиняемый закрыл при помощи листка бумаги установленную во дворе камеру видеонаблюдения, после чего вынес тело и сбросил в септик, расположенный на территории домовладения, а затем скрылся. Погибшая была обнаружена 17 июля 2017 года родственником злоумышленника совместно с сотрудниками полиции. 18 июля 2017 года молодой человек был задержан на территории села Фанагорийское Горячего Ключа.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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