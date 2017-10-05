В Ейском районе заведующая отделением дополнительного профессионального образования подозревается в получении взяток и совершении служебных подлогов

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением дополнительного профессионального образования ГБПОУ Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж». Она подозревается в трех эпизодах получения взяток (ч.3 ст.290 УК РФ) и трех эпизодах служебных подлогов (ч.1 ст.292 УК РФ).

По версии следствия, 13 сентября 2017 года к заведующей обратились трое мужчин по вопросу получения специальности электрогазосварщиков. Женщина сообщила, что готова выдать свидетельства о повышении квалификации «Электрогазосварщик» 3 разряда без фактической проверки знаний за взятку в размере 17 тысяч рублей с каждого. Мужчины согласились и передали заведующей требуемую сумму денег, после чего обратились в территориальный следственный отдел СКР. На следующий день при получении свидетельств женщина была задержана оперативными сотрудниками полиции, действовавшими по поручения следователя Следственного комитета по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.