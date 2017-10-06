Наталья Костенко: «Качество услуг теплоснабжения должно быть таким, чтобы людям не приходилось переходить на индивидуальное отопление квартир»

В Краснодарском региональном отделении Общероссийского народного фронта по инициативе члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы от Краснодарского края Натальи Костенко прошло совещание по проблемам установки автономных отопительных приборов в многоквартирных домах, с которой столкнулись сотни собственников квартир в ряде районов Кубани. Эксперты ОНФ, представители министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края, государственной жилищной инспекции, администраций муниципальных образований, теплоснабжающих предприятий и жители многоквартирных домов выработали план выхода из сложившейся в этой сфере ситуации.

В феврале 2017 года на приеме граждан в Лабинском районе к Наталье Костенко обратилась группа граждан, которых низкое качество и дороговизна услуг местных теплосетей вынудило установить в своих квартирах отопительные котлы и отключиться от централизованного теплоснабжения. Таковых в Лабинском районе оказалось более 500 квартир в 95 многоквартирных домах. Как выяснили на совещании, ситуацию актуальна и для ряда других районов Кубани.

Однако палка эта оказалась о двух концах. Проблема в том, что примерно половина граждан действовала в рамках закона (сейчас индивидуальный переход на автономное отопление в МКД запрещен). Но полностью узаконить индивидуальное отопление многие так и не смогли. И теперь вынуждены либо осуществлять двойную оплату за тепло, либо накапливать долги перед теплоснабжающей организацией.

Существует и проблема обеспечения безопасности. В частности, в квартире, где работает котел, должна быть оборудована отдельная система дымоотведения, труба должна быть выведена на улицу, а, как правило, ее подключают к общей вентиляционной системе, что приводит к отравлениям жителей соседних квартир. В виду того, что переход на индивидуальное отопление проходил без изменения проекта теплоснабжения дома, это затрудняет реализацию в них программ капитального ремонта, отметили эксперты на совещании.

С учетом всех высказанных мнений был на совещании был утвержден план решения проблемы в Лабинском районе, который потом можно будет применять и в других территориях.

Поскольку, по мнению экспертов, отказ от централизованного отопления целесообразен только для всего МКД, было решено проработать вопрос перехода на автономное отопления в тех домах, где большинство квартир уже это сделали — таких оказалось 24, а также тех, где число квартир не превышает 20 и собственникам проще будет найти компромиссное решение. В 39 домах, где число перешедших собственников квартир не превышает 10%, администрации муниципалитета придется поработать в обратном направлении - уговорить людей вернуться к централизованному отоплению.

В рамках текущего уточнения муниципальных схем теплоснабжения к апрелю 2018 г. Лабинский район уточнит правой статус домов, которые примут решение отсоединиться от центрального отопления и перейти полностью на автономное отопления. Вместе с министерством топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края и краевым Фондом капитального ремонта прорабатывается вопрос о выводе таких домов на реконструкцию для корректировки внутридомовых проектов теплоснабжения и реконструкции внутренних инженерных систем и согласовании их с соответствующими службами.

По мнению Натальи Костенко, учитываться должны мнения всех жителей многоквартирных домов. А город Лабинск, который оказался в эпицентре этой проблемы, должен показать пример, организовав сходы граждан и общие собрания собственников, на которых граждане смогут сами принять решение — переводить дом на индивидуальное отопление или оставить централизованное.

«Главная причина возникшей проблемы — это неудовлетворительная работа теплосетей, приведшая к тому, что люди начали, что называется, «голосовать ногами». Неадекватная цена в оплате этих услуг (разница между стоимостью тепла поставляемого централизованно и полученного от газового котла) могла составлять 400%) только стимулировала их к подобным действиям. Часть из людей действовала в рамках закона, и потому органы власти не должны оставлять людей наедине с их проблемами, а максимально стараться помочь людям выйти из сложившейся ситуации двойных платежей. Параллельно работая над повышением качества работы теплоснабжающей организации. Если в этом вопросе все наладится, то у людей и мысли не возникнет о переводе своих квартир на индивидуальное отопление. Я рада, что администрация Краснодарского края признала эту проблему и подключилось к ее решению. В этих целях, как сообщил мне вице-губернатор Анатолий Вороновский, на следующей неделе будет проведен селектор с муниципальными организациями Кубани и аналогичный разработанному для Лабинского района план по выходу из ситуации сможет быть реализован в других городах и районах края», - прокомментировала итоги совещания Наталья Костенко.