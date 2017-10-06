В Краснодаре откроют цех фасовки «Народных обедов» для нуждающихся

В Краснодаре 11 октября заработает цех фасовки продовольственных и других товаров для раздачи малоимущим, а также стартует фасовка первой партии «Народных обедов».

Запуск цеха состоится в 11:00 по ул. Крупской, 103 в рамках всероссийского добровольческого проекта благотворительного фонда продовольствия «Русь». В 2016 году фонд распределил 60 т бесплатных товаров среди малоимущих семей и одиноких пожилых жителей Краснодарского края.

«Запуск постоянно действующего цеха фасовки в краевом центре — это возможность оказывать помощь регулярно, привлечь новых партнеров. Мы рассчитываем увеличить объемы продовольственной помощи за счет привлечения местных товаропроизводителей и торговых сетей», — сказала глава Фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько.

Цех фасовки открылся при поддержке администрации Краснодара и будет действовать на волонтерских началах. Там будут работать добровольцы, среди них члены союза многодетных семей «Кубанская семья».

В цеху установили спецоборудование — контейнеры, мерные стаканы и запайщики, с помощью которых волонтеры будут формировать продуктовые наборы. Планируется, что в день открытия цеха за два часа расфасуют около 5 тыс. порций обедов, часть из которых тут же раздадут нуждающимся семьям.