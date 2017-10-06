К концу года казаки будут охранять все школы Кубани

«Все школы, которые доступны нам, 60% (на данный момент), казаки охраняют, до конца года 100% будут охраняться казаками. Ребенок, которого на входе в школу встречает казак, понимает, что казак с раннего детства его защищает», — сказал Кондратьев.

Губернатор отметил особую важность воспитания молодежи в духе казачества. «На прошлой неделе мы создали Союз казачьей молодежи, и он уже активно шагает по Кубани. Сегодня на Кубани во всех школах есть казачий класс. Всего в Краснодарском крае работают семь кадетских корпусов и 26 казачьих школ, и очередь туда такая, что мы пока не можем всех принять», — отметил глава Кубани.

По его словам, на сегодняшний в бюджете на кубанское казачество заложено 1,1 млрд рублей, в том числе на охрану улиц и общественного порядка. «Патрули (несут службу сегодня в Геленджике, Анапе, Сочи, на набережных, и люди говорят за это спасибо», — сказал Кондратьев.