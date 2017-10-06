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СЮЖЕТ ДНЯ

По Краснодару прокатилась очередная волна «телефонного терроризма»

Пятница, 06 октября 2017 07:27
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В дежурную часть один за другим стали поступать сообщения об обнаружении подозрительных предметов в административных зданиях.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что все сообщения отрабатываются, проводятся проверки. Работает полиция и сотрудники других оперативных служб.
Пока неизвестно, сколько объектов проверяют на предмет наличия взрывных устройств и взрывчатых веществ. Эвакуировали ли людей из административных зданий, тоже не сообщается.

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