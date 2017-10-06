Главой Новопокровского района избран Юрий Ревякин

На должность главы претендовали три кандидата: начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор района Алексей Марин, глава администрации Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андрей Борисовский и заместитель главы муниципального образования, начальник управления сельского хозяйства Юрий Ревякин.
Депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Юрия Ревякина, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Главой Новопокровского района избран Юрий РевякинПятница, 06 октября 2017 07:28
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На должность главы претендовали три кандидата: начальник отдела архитектуры и градостроительства, главный архитектор района Алексей Марин, глава администрации Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андрей Борисовский и заместитель главы муниципального образования, начальник управления сельского хозяйства Юрий Ревякин.
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