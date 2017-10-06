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С 5 октября в Краснодаре начался отопительный сезон

Пятница, 06 октября 2017 07:29
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Подача тепла будет происходить по заявочному принципу, прежде всего — в лечебные и детские учреждения.
Постановление о начале отопительного сезона для лечебных учреждений и дошкольных образовательных организаций по так называемому заявочному принципу подписал глава города.
— Это означает, что с 5 октября начинается приём заявок на подключение тепла для детских садов, больниц и поликлиник краевого центра ресурсоснабжающими организациями, которые теперь обязаны при поступлении таких заявлений подать теплоноситель, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.

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