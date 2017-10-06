С 5 октября в Краснодаре начался отопительный сезон

Подача тепла будет происходить по заявочному принципу, прежде всего — в лечебные и детские учреждения.

Постановление о начале отопительного сезона для лечебных учреждений и дошкольных образовательных организаций по так называемому заявочному принципу подписал глава города.

— Это означает, что с 5 октября начинается приём заявок на подключение тепла для детских садов, больниц и поликлиник краевого центра ресурсоснабжающими организациями, которые теперь обязаны при поступлении таких заявлений подать теплоноситель, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Юрий Донченко.