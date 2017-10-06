ФСБ: звонки о минировании делали 4 россиянина из-за границы

ФСБ установила личности четырех подозреваемых в массовом минировании зданий по всей России, однако задержать их пока не удалось, поскольку все они находятся за границей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу силового ведомства Александра Бортникова.

«Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — заявил глава ФСБ по итогам совещания руководителей спецслужб и правоохранительных органов 76 стран и четырех международных организаций.

Глава ФСБ отметил, что для совершения звонков преступники использовали IP-телефонию, дополнительно усложнив жизнь спецслужбам. По словам Бортникова, у подозреваемых есть пособники на территории России. По подсчетам федеральной службы безопасности, ущерб от действий телефонных террористов уже составил не менее 300 миллионов рублей.

Напомним, что серия анонимных звонков о минировании зданий началась в России 11 сентября и продолжается до сих пор.