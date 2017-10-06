За курортный сезон 2017 года российско-абхазскую границу пересекло рекордное количество транспортных средств

За пять минувших месяцев пограничники оформили на въезд в Российскую Федерацию и выезд из страны порядка 1 миллиона автомобилей, что почти на 10 % превысило статистические данные прошлого года. За всю историю существования многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» транспортный поток достиг такой отметки впервые.

При этом специалисты отмечают незначительное снижение пассажирского потока. В период с мая по сентябрь через государственную границу в обоих направлениях проследовало около 5 миллионов 100 тысяч человек. В сравнении с так называемым «высоким сезоном» 2016 года он снизился всего на 2%. Среднесуточная концентрация людей в пиковые дни сезона, которые ежегодно приходятся на 20-е числа августа, едва достигала 50 тысяч человек. В то время как в прошлом году подходила к отметке в 55 тысяч.

Вместе с тем, за пять месяцев курортного сезона было задержано около 10 нарушителей государственной границы, что тождественно прошлогоднему результату. Это граждане, которые пытались пересечь государственную границу по чужим и поддельным паспортам. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 30 % сократилось количество нарушителей режима государственной границы и составило порядка 1100 человек. Преимущественно в эту категорию вошли граждане, у которых в документах имелись технические неисправности и механические повреждения, либо истек срок действия паспорта. Более чем на четверть возросло количество нарушителей режима в пунктах пропуска. В этом году их общее количество превысило 1200 человек.

На основании непрерывного мониторинга трансфера через российско-абхазскую границу, контролирующие органы принимают все меры для повышения эффективности работы пункта пропуска. Так, в этом году на пешеходной составляющей на четверть было увеличено количество рабочих мест для сотрудников пограничного контроля – оборудовано более 10 кабин паспортного контроля. А уже к следующему курортному сезону в пункте пропуска начнет функционировать дополнительная площадка для оформления экскурсионных автобусов. Ее строительство завершится в ближайшее время.

В этом сезоне, как и в предыдущем году, в качестве альтернативного способа пересечения государственной границы гражданам были доступны возможности железной дороги. Электропоезда сообщением Адлер-Гагры ежедневно курсировал через границу с сопредельным государством. Процедура оформления в пограничном отношении пассажиров каждого состава занимала не более 30 минут.

В настоящее время пассажирский и транспортный потоки в среднем в сутки едва превышают 30 тысяч граждан и порядка 6 тысяч транспортных средств. По прогнозам специалистов ближайшее увеличение нагрузки на МАПП «Адлер» придется на период проведения Фестиваля молодежи и студентов, и далее – в период массового ввоза из Абхазии сельскохозяйственной продукции.