Пристав пополнил казну на 21 миллион рублей

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по Краснодарскому краю взыскал многомиллионную задолженность.

Взыскателем в рамках исполнительного производства выступила краевая прокуратура, сотрудники которой привлекли ООО «Черноморская Буксирная Компания» к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Правонарушение, как следует уже из формулировки статьи, весьма серьезное. Как, впрочем, и наказание за него: суд обязал компанию выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей!

Исполнительный лист о взыскании этой суммы поступил в Управление ФССП России по Краснодарскому краю и был передан в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств.

Судебный пристав-исполнитель Артур Давыдов, в строгом соответствии с действующим законодательством, предоставил руководству организации-должника срок для добровольного погашения штрафа. Срок прошел, а сумма задолженности не изменилась.

Работнику Службы пришлось применить в отношении должника весь перечень мер, предусмотренных законом. Одной из них было обращение взыскание на банковские счета организации. Без малого два месяца пришлось ждать судебному приставу момента, когда на счете появилась необходимая сумма. Но как только это произошло, задолженность была списана в полном объёме. Причем, помимо основной суммы в 20 миллионов рублей Артур Давыдов взыскал исполнительский сбор, составивший 1 миллион 400 тысяч рублей.

В настоящий момент вся эта весьма внушительная сумма перечислена в доход государства.