Уроки бизнеса для школьников Сочи

Сочинские школьники освоят предпринимательство. 9 октября на курорте стартует социальный образовательный проект «Венчурный акселератор» - бесплатный курс по погружению подростков в сферу технологического предпринимательства. Инициаторами программы выступили московский инвестор Александр Румянцев и сочинская компания «Море идей» при поддержке администрации города Сочи.

- Моя цель состоит в том, чтобы в России резко увеличилось количество предпринимателей, поэтому я хочу научить подростков зарабатывать со школьной скамьи и прямо из дома. В Сочи есть сильная поддержка от администрации города, предпринимателей, которые работают в отрасли информационных технологий — это отличный климат, чтобы создавать стартапы, - рассказал один из инициаторов проекта «Венчурный акселератор» Александр Румянцев.

Обучение основам предпринимательства пройдут около пяти тысяч сочинских школьников. Стартует курс специальными лекциями, которые состоятся в разных школах города. Обучение по программе «Венчурный акселератор» рассчитано на 36 дней. Методология разработана совместно с Фондом Развития Интернет-инициатив (ФРИИ). Помимо очных занятий ребят ждут он-лайн семинары от профессиональных бизнес-тренеров и экспертов. В рамках курса старшеклассники будут разрабатывать бизнес-модели стартапов в области информационных технологий и работающую версию минимального продукта. Завершит обучение презентация разработок, сделанных школьниками. Лучший проект отметят призом - ноутбуком, наиболее перспективные смогут привлечь инвестиции от Александра Румянцева на сумму до 500 тысяч рублей. Каждый участник программы получит сертификат о прохождении учебного курса подтверждающий, что его обладатель знает правила работы на рынке инвестиций. Такой документ должен помочь при общении с потенциальными инвесторами и работодателями в будущем.

- Основы предпринимательской деятельности помогут школьникам проявить и развить креативность, самоорганизацию, ответственность. Даже если свою дальнейшую жизнь они не свяжут с бизнесом, опыт и навыки, полученные в рамках участия в программе «Венчурный акселератор» станут хорошей платформой в будущем, — отметил руководитель АНО «Море идей» Андрей Тамбовцев.

Ирина СИЗОВА