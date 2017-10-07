В школе Белореченской ВК УФСИН России по Краснодарскому краю отметили День учителя

В средней общеобразовательной школе Белореченской воспитательной колонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Поздравить педагогов с профессиональным праздником специально приехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов. Он поблагодарил учителей за их высокий профессионализм, терпение и подвижнический труд.

Начальник краевого УФСИН передал педагогическому коллективу школы Белореченской ВК поздравления с Днем учителя от заместителя директора ФСИН России Валерия Бояринева. В его приветственном адресе педагогическим работникам средних общеобразовательных школ территориальных органов ФСИН России содержится немало теплых искренних слов благодарности учителям за бесконечную мудрость, огромное терпение и величайшую преданность профессии.

Поздравили своих учителей и воспитанники Белореченской ВК, высказав им немало теплых пожеланий.

В рамках празднования профессионального праздника состоялось награждение педагогов. Почетную грамоту директора ФСИН России за высокий профессионализм, инициативу и усердие, значительный вклад в развитие и совершенствование общего и профессионального образования осужденных к лишению свободы из рук Виктора Пестова получила заместитель директора школы Белореченской ВК Светлана Пудовкина. Начальник Белореченской ВК Валерий Шандановин вручил благодарственное письмо директору школы Оксане Шаповаловой.

После торжественной линейки педагогический коллектив приступил к выполнению своих профессиональных обязанностей: в школе Белореченской ВК продолжились уроки согласно установленному расписанию.