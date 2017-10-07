Курсанты университета присягнули на верность Отечеству, Закону и Праву

Первокурсники Краснодарского университета МВД России приняли Присягу сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Торжественная церемония прошла на строевом плацу университета. Перед Государственным флагом Российской Федерации и Знаменем университета первокурсники поклялись быть честными, мужественными, бдительными и, не щадя жизни, охранять установленный законами Российской Федерации правопорядок. Среди них – будущие следователи, оперуполномоченные, участковые уполномоченные полиции и сотрудники ГИБДД.

С напутственными словами к первокурсникам обратился начальник университета генерал-лейтенант полиции Александр Симоненко: «Впереди у вас очень напряженные годы учебы и службы. Вам предстоит настойчиво овладевать знаниями, формировать в себе смелость и мужество, дисциплинированность и ответственность, высокую нравственность и волю, профессиональную компетентность и культуру. Выражаю уверенность в том, что вы с честью справитесь с поставленными задачами, успешно выполните учебные программы, будете высоко нести звание курсанта Краснодарского университета МВД России».