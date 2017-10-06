〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В Темрюкском районе специалисты ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заменили аварийный участок магистрального водопровода

Пятница, 06 октября 2017 13:32
Оцените материал
(0 голосов)

В Темрюкском районе специалистами РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» произведена замена аварийного участка магистрального водопровода В-9 диаметром 426 мм протяженностью 40 метров недалеко от поселка Прогресс. На месте работ были задействованы две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника.  

Магистральный водовод В-9 обеспечивает питьевой водой потребителей пяти прибрежных поселков Таманского полуострова Прогресс, Веселовка, Таманский, Артющенко и Волна, в которых проживает около пяти тысяч человек. 

«Специфика замены трубопровода подразумевает полное осушение этого участка, по-другому произвести такие работы просто технически невозможно, - пояснил начальник участка магистральных сетей РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Купянский. - Поэтому вынуждены были ограничить подачу воду, о чем жители поселков были заблаговременно оповещены. К ремонту магистрали специалисты приступили с раннего утра 4 октября. В 5.00 уже начались работы по переключению и подготовке участка трассы».  

В 19.30 сварочные работы были полностью завершены. После чего произведена промывка и дезинфекция нового участка водовода, заполнение водой и вывод системы водоснабжения в штатный режим работы.  Вернуть питьевую воду жителям удалось ранее запланированного срока. К восьми часам утра 5 октября водоснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах. 

Работы на магистральном водоводе В-9 «Таманским групповым водопроводом» произведены в соответствии с производственной программой. Жители поселков теперь будут обеспечены качественным и надежным водоснабжением. 

Прочитано 39 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Курсанты университета присягнули на верность Отечеству, Закону и Праву Следственный комитет получил почтовую марку »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.