Следственный комитет получил почтовую марку

6 октября в почтовое обращение вышла марка, посвящённая Следственному комитету Российской Федерации.

На почтовой марке размером 50х37 мм номиналом 27 рублей, выпущенной тиражом 240 тысяч экземпляров, изображены логотип и здание Следственного комитета Российской Федерации.

Марка поступит в отделения Почты России по всей стране. В день выпуска ее можно погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамте Москвы (отделение 101000, ул. Мясницкая, д. 26). Дополнительно к марке издан конверт первого дня.

Следственный комитет Российской Федерации — федеральный государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством. В 1713 г. по указу Петра I были учреждены первые специализированные следственные органы России — «майорские» следственные канцелярии, впервые была сформирована концепция вневедомственного предварительного следствия.