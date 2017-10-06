В Краснодаре под руководством Председателя Следственного комитета России состоялось оперативное совещание

Сегодня Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Краснодаре оперативное совещание, в котором приняли участие руководители и сотрудники следственных органов Следственного комитета России, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В рамках совещания Александр Бастрыкин озвучил результаты и статистические показатели следственной работы, отметив положительные тенденции к снижению общего числа зарегистрированных преступлений как в целом по стране, так и в федеральных округах. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе на 21,3% снизилось количество убийств, количество изнасилований в Южном округе сократилось почти на треть, а в Северо-Кавказском – на 44%.

Председатель Следственного комитета России отметил положительную динамику по повышению качества и сокращению сроков следствия, а также отдельно остановился на работе по возмещению ущерба от преступлений (в Северо-Кавказском автономном округе в ходе следствия потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда 200 миллионов рублей, а в Южном – на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей); расследовании преступлений экстремистской направленности и принимаемых мерах по противодействию экстремизму.

Председатель СК России обратил внимание на важность вопросов охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, соблюдения их прав на получение образования, защиты социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления социальных гарантий многодетным семьям, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в отношении них.

В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей ряда следственных управлений об итогах работы за 8 месяцев 2017 года, а также о ходе расследования резонансных уголовных дел. По всем заслушанным уголовным делам Александром Бастрыкиным даны указания о направлении дальнейшего расследования.

В завершение совещания за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Александр Бастрыкин наградил руководителей, следователей и других сотрудников из различных следственных управлений Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Наград удостоены заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Борис Карнаухов, руководитель Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Олег Васильев, первый заместитель руководителя Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Хаджимусов, руководитель седьмого следственного управления (с дислокацией в городе Ростове-на-Дону) Андрей Стрыжаков, а также руководитель следственного управления по Республике Адыгея Александр Глущенко, руководитель следственного управления по Республике Дагестан Сергей Дубровин, руководитель следственного управления по Республике Ингушетия Ибрагим Могушков, руководитель следственного управления по Кабардино-Балкарской Республике Валерий Устов, руководитель следственного управления по Республике Калмыкия Денис Минин, руководитель следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике Виктор Наумов, руководитель Главного следственного управления по Республике Крым Михаил Назаров, руководитель следственного управления по Республике Северная Осетия-Алания Виталий Волков, и.о.руководителя следственного управления по Чеченской Республике Сергей Соколов, руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко, руководитель следственного управления по Ставропольскому краю Игорь Иванов, руководитель следственного управления по Астраханской области Василий Семенов, руководитель следственного управления по Волгоградской области Михаил Музраев, руководитель следственного управления по Ростовской области Аслан Хуаде, руководитель следственного управления по городу Севастополю Виктор Танифа, руководитель Южного следственного управления на транспорте Максим Ткаченко, а также другие сотрудники следственных органов Следственного комитета России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко