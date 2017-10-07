Дефицит бюджета Кубань компенсирует кредитами на 6 млрд рублей

Краснодарский край намерен погасить ряд долговых обязательств, а также профинансировать дефицит краевого бюджета. Сделать это планируется за счёт очередного займа у кредитных организаций, передаёт ИА REGNUM 6 октября.

На открытие кредитов в рамках невозобновляемой кредитной линии в размере 1 млрд рублей каждый ещё в августе министерство финансов Краснодарского края объявило шесть тендеров. Таким образом, в общей сложности сумма займов составит 6 млрд рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте госзаупок, итоги конкурсов уже подведены. Всего поступило две заявки на участие в аукционах. Право на предоставление кредита властям Кубани оспаривали ПАО Сбербанк и банк ВТБ. Победителем стал Сбербанк. Именно с этой финансовой организацией и будет заключен договор на предоставление средств «для финансирования дефицита краевого бюджета и погашения долговых обязательств края». Кредитные линии планируется открыть с 1 ноября этого по 30 сентября 2021 года включительно (1430) дней.