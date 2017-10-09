Рисунки для фестиваля

В пятницу 13 октября в Сочи состоится открытие выставки детских рисунков, посвященных XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. В большом зале Сочинского института моды, бизнеса и права (СИМБиП) на улице Парковой, 17 будут представлены лучшие из работ, пришедших на международный конкурс детского рисунка "Салют, фестиваль!".

- На рассмотрение жюри конкурса поступило более 150 детских работ. Юные художники выразили на бумаге свое понимание будущего нашей планеты. Радостные лица, милые животные, насыщенные пейзажи, флаги и символы народов мира нашли отражение на этих рисунках, - рассказала координатор конкурса, руководитель художественной школы СИМБиПа Лилит Тигранян.

Церемония открытия выставки детского рисунка "Салют, фестиваль!" состоится в 13 часов. Авторам лучших работ будут вручены дипломы и призы.

Ирина СИЗОВА