Лукашенко и Путин обсудили подготовку к предстоящим в Сочи саммитам

«Владимир Путин еще раз пригласил главу белорусского государства принять участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 11 октября в Сочи. Александр Лукашенко подтвердил свое участие в этих международных форумах и подчеркнул, что высокий уровень координации между Белоруссией и Россией зачастую становится решающим фактором и предопределяет в конечном итоге принятие концептуальных решений по развитию интеграции», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что Лукашенко и Путин обсудили актуальное состояние белорусско-российского сотрудничества и тенденции в этой сфере.

Кроме того, по информации пресс-службы, президенты Белоруссии и России во время разговора затронули тему подготовки к проведению сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, которая намечена на 30 ноября.

Лукашенко также тепло поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему успехов в дальнейшей государственной деятельности.