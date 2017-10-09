После теплых выходных кубанцев ожидает истинно осенняя погода

В Краснодаре неделя начнется с кратковременного дождя — до 18 тепла в понедельник. Во вторник и среду — до 19 выше нуля, малооблачно. А затем температура воздуха начнет понижаться — 15−16 выше нуля и до 17 тепла к выходным.

В Анапе осадки ожидаются тоже лишь в понедельник — до 18 тепла в этот день, затем начнет холодать — 15−17 выше нуля среди недели и до 19 тепла к выходным. По утрам — до 10 тепла.

В Геленджике в первой половине недели будет облачно с прояснениями, выше 17 градусов тепла воздух не прогреется, в пятницу и субботу похолодает — до 13 тепла. Существенно потеплеет лишь к выходным — до 19 выше нуля. Осадки возможны в понедельник.

В Сочи с понедельника по четверг температура воздуха будет устойчивой — до 19 выше нуля. Опустится до 15 градусов тепла температура воздуха в пятницу и субботу, к воскресенью снова потеплеет до 19 выше нуля. Осадки возможны в понедельник.