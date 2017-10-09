Улицу Тургенева начнут перекрывать для ремонта в ночь на 9 октября‍

С сегодняшнего дня перекрывают отрезок улицы Тургенева от Северной до Бабушкина.

Через месяц закроют для проезда перекресток Тургенева и Северной.

Еще через тридцать дней перекроют движение от Бабушкина до Гагарина.

Ремонт дорожного покрытия запланировали и на пересечении Тургенева с Калинина. Полностью этот перекресток пообещали не перекрывать.

Уже весной следующего года автомобилисты будут ездить по новому качественному асфальту. Кроме того во время реконструкции дороги поменяют инженерные коммуникации и построят два канализационных коллектора.