Улицу Тургенева начнут перекрывать для ремонта в ночь на 9 октября‍

С сегодняшнего дня перекрывают отрезок улицы Тургенева от Северной до Бабушкина.
Через месяц закроют для проезда перекресток Тургенева и Северной.
Еще через тридцать дней перекроют движение от Бабушкина до Гагарина.
Ремонт дорожного покрытия запланировали и на пересечении Тургенева с Калинина. Полностью этот перекресток пообещали не перекрывать.
Уже весной следующего года автомобилисты будут ездить по новому качественному асфальту. Кроме того во время реконструкции дороги поменяют инженерные коммуникации и построят два канализационных коллектора.
Улицу Тургенева начнут перекрывать для ремонта в ночь на 9 октябряПонедельник, 09 октября 2017 00:58
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С сегодняшнего дня перекрывают отрезок улицы Тургенева от Северной до Бабушкина.
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