МИД пригрозил ограничить работу американских СМИ в России

Москва может ограничить работу американских СМИ в России в ответ на притеснение Вашингтоном российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, ситуация вокруг телеканала RT является особым случаем. «Это случай, когда в отношении нашего канала применена вся эта имеющаяся машина, включая административный ресурс, включая пропаганду на территории США», — заявила Захарова.

Она отметила, что в российском законе о СМИ «есть статья, которая предписывает, что в случае если в какой-то стране в отношении российских СМИ применяются ограничительные меры, отвечать адекватно в отношении корреспондентов этой страны, которые работают на территории Российской Федерации, и такое же положение заложено в статье правил аккредитации инкорров». Она подчеркнула, что Москва будет принимать аналогичные меры против американских СМИ в случае давления на российских журналистов на территории США.