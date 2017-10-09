Внимание! На сайте выставки MITEX размещена предварительная программа мастер классов по заточке, токарному делу, столярке, работе лобзиком и шипорезными приспособлениями ранее анонсированного СТОЛЯРНОГО ШОУ, которое будет проходить в рамках выставки MITEX 2017 в режиме нон-стоп. Подробнее

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ

Группа компания STIHL информирует Вас о сервисной акции STIHL.

В акции могут принимать участие все владельцы пил STIHL. Данная акция является уникальной на нашем рынке. Подробнее

Компания Ди-Стар представляет Вашему вниманию новинки в ТМ Di-Star. Подробнее

Впервые на выставке в Москве пройдет презентация Первого российского садового трактора Митракс Т10. Подробнее

Распродажа станков и инструментов от компании Kovka Stanki: оборудование Blacksmith и Smart&Solid. Акция продлится до 11 октября. Подробнее

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