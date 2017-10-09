Наталья Костенко будет читать лекции студентам-юристам Кубани о деятельности Госдумы

Такое предложение прозвучало в ходе встречи депутата Государственной Думы Натальи Костенко со студентами юридического факультета и факультета управления Кубанского аграрного университета. Встреча была посвящена конкурсу на соискание должности помощника депутата Госдумы на общественных началах, который проводит Наталья Костенко среди студентов-юристов кубанских вузов. Но учащихся Куб ГАУ волновало не только как заполнить анкету участника и как пройти конкурсные этапы, но и самые разные вопросы: о внутренней и международной политике, о законотворчестве, об экономике, о работе различных органов власти, о работе ОНФ и его молодежной платформы и, конечно, о том, как добиться успешной самореализации и карьеры.

«Я увидела, что у студенческой молодежи существует дефицит информации о важнейших решениях, принимаемых различными органами власти и непосредственно влияющих на все обозначенные ребятами сферы. Естественно, молодежь оказывается не в курсе тех возможностей, которое предлагает сегодня государство своим гражданам для самореализации и решения различных проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Поэтому мы обсудили, что хорошо бы организовать на постоянной основе лекции о текущей работе Государственной Думы, чтобы ребята могли быстрее интегрироваться в практическую работу после окончания обучения, ориентироваться в актуальных проблемах края и страны, требующих законодательного решения, ну и конечно, помогать нам более оперативно их решать. Мы договорились с руководством КубГАУ и рядом других учебных заведений края, что я буду проводить лекции по итогам каждой сессии Госдумы (в декабре и июне). На лекциях мы также будем обсуждать наиболее резонансные и актуальные законодательные инициативы с целью нахождения оптимальных путей их корректировки», - прокомментировала депутат.

В свою очередь студенты выступили с предложением дать возможность студентам-управленцам проходить стажировки в различных органах власти. Наталья Костенко пообещала проработать вопрос проведения специального конкурса в этой сфере и предоставить такую возможность самым талантливым и активным из ребят.

«Проблема современного образования в том, что оно оторвано от реальной жизни. В результате, когда студенты заканчивают обучение, им приходится проходить довольно болезненный период адаптации к действительности. Нужно создать такую систему обучения, при которой активные студенты смогли бы проходить эту адаптацию в рамках обучения, а не за его пределами, вливаясь в жизнь страны сразу после окончания вуза, выходя из него уже со всеми необходимыми навыками для профессиональной работы», - считает Костенко.