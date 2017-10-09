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Урок гражданской ответственности

Понедельник, 09 октября 2017 15:30
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Урок гражданской ответственности

Общественники и артисты встретились с несовершеннолетними осужденными Белореченской ВК УФСИН России по Краснодарскому краю 

В  Белореченской воспитательной колонии прошла встреча несовершеннолетних осужденных с общественниками и творческими коллективами из Краснодара.  

К осужденным подросткам обратились заместитель атамана Краснодара по военно-патриотическому воспитанию Виктор Малихин, вокальный коллектив «Счастливый случай», автор-исполнитель Лариса Фишер, исполнитель песен Андрей Лахно. Также колонию посетили председатель первичной ветеранской организации уголовно-исполнительной инспекции Наталья Ерофеева и  член Общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю Михаил Джурило. 

Подростки услышали песни и стихи в авторском исполнении. Выступавшие провели беседу о героическом прошлом России и исторических примерах патриотизма, служения Родине, затронули тему трудолюбия и гражданской ответственности, здорового образа жизни. Воспитанникам посоветовали активно участвовать в жизни исправительного учреждения, получить профессию и больше не возвращаться к криминальному прошлому. 

Следует отметить, что такие встречи творческих коллективов и общественников с несовершеннолетними проходят  в Белореченской воспитательной колонии  несколько раз в месяц. Сегодня здесь отбывают наказание 48 несовершеннолетних осужденных из Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и других регионов.  

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