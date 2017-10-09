Урок гражданской ответственности

Общественники и артисты встретились с несовершеннолетними осужденными Белореченской ВК УФСИН России по Краснодарскому краю

В Белореченской воспитательной колонии прошла встреча несовершеннолетних осужденных с общественниками и творческими коллективами из Краснодара.

К осужденным подросткам обратились заместитель атамана Краснодара по военно-патриотическому воспитанию Виктор Малихин, вокальный коллектив «Счастливый случай», автор-исполнитель Лариса Фишер, исполнитель песен Андрей Лахно. Также колонию посетили председатель первичной ветеранской организации уголовно-исполнительной инспекции Наталья Ерофеева и член Общественного совета при УФСИН России по Краснодарскому краю Михаил Джурило.

Подростки услышали песни и стихи в авторском исполнении. Выступавшие провели беседу о героическом прошлом России и исторических примерах патриотизма, служения Родине, затронули тему трудолюбия и гражданской ответственности, здорового образа жизни. Воспитанникам посоветовали активно участвовать в жизни исправительного учреждения, получить профессию и больше не возвращаться к криминальному прошлому.

Следует отметить, что такие встречи творческих коллективов и общественников с несовершеннолетними проходят в Белореченской воспитательной колонии несколько раз в месяц. Сегодня здесь отбывают наказание 48 несовершеннолетних осужденных из Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и других регионов.