В Краснодаре обсуждают возможности и перспективы рынка облигаций

В столице Кубани стартовала двухдневная конференция, посвященная актуальным вопросам развития рынка облигаций. Мероприятие организовано Банком России совместно с аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ЮФО и Администрацией Краснодарского края и проходит в рамках реализации «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов».

«Развитие рынка облигаций имеет две цели. С одной стороны – повысить возможность для компаний привлечения финансирования, с другой – предложить для нашего населения те инструменты, которые будут более доходными, чем традиционные банковские вклады, но при этом более надежными, чем высокорискованные инструменты», – пояснила участникам конференции Елена Чайковская, директор Департамента развития финансовых рынков Банка России.

Для предприятий облигации являются дополнительным способом привлечения капитала. Их отличает широкий круг потенциальных инвесторов, гибкие условия погашения займов и часто отсутствие залоговых обязательств. Однако далеко не весь бизнес, в том числе, Южного федерального округа, знает об этих преимуществах.

В преддверии конференции Южное ГУ Банка России провело анкетирование предприятий, чтобы проанализировать используемые ими источники фондирования. В нем приняли участие 185 предприятий ЮФО. «Две трети опрошенных предприятий нуждается в дополнительном фондировании своей деятельности, почти половина респондентов не обладает необходимым уровнем компетенций для привлечения капитала в виде облигаций, многие затруднились оценить все преимущества и недостатки выпуска облигаций. Исходя из этого, мы считаем, что вопросы, которые будут обсуждаться сегодня – в высокой степени актуальны», – отметил в своем выступлении Олег Киселев, начальник Южного ГУ Банка России. Он также выразил надежду, что конференция поможет бизнесу и муниципалитетам региона и округа сформировать более полное представление об инструментах рынка ценных бумаг для привлечения инвестиций, процедурах выпуска и обращения облигаций, о защите прав инвесторов и защите эмитента.

По мнению участников конференции, развитие рынка облигаций выгодно всем сторонам: крупный бизнес получит альтернативный и более дешевый источник финансирования для развития, представители МСП – более легкий доступ к банковским кредитам, а население – выгодное дополнение к банковскому депозиту с хорошей доходностью и приемлемыми рисками.

Во второй день участники продолжат обсуждать вопросы привлечения финансирования с использованием инструментов фондового рынка: целесообразность и условия выхода на рынок, требования и ожидания инвесторов, стоимость заимствования. Выступят и ответят на вопросы представители Банка России, крупных российских инвестиционных банков-лидеров рынка по организации размещения облигаций, инвестиционных компаний, аккредитованных Банком России рейтинговых агентств и инфраструктурных организаций финансового рынка. Также поделятся своим опытом предприятия Краснодарского края, которые уже выпускали облигации.