Специалисты РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приняли участие в краевой командно-штабной тренировке

6 октября на территории насосной станции второго подъема РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» прошла краевая командно-штабная тренировка по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера. В тренировке приняли участие около двадцати работников предприятия – аварийно-спасательное формирование, специалисты диспетчерской службы, работники насосной станции НС-2 и руководящий состав предприятия.

В ходе тренировки отрабатывались вопросы готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, определялась эффективность мероприятий по поддержанию бесперебойного функционирования системы водоснабжения во время возникновения ЧС. По легенде учений из-за сбоя в работе системы электроснабжения (короткое замыкание) на складе хлора возник пожар, произошел выброс 1,2 т хлора, два человека пострадали. Возникла угроза химического заражения территории предприятия и населения, проживающего поблизости в станице Троицкой.

Перед началом учений состоялась проверка укомплектованности, оснащенности и готовности нештатного аварийно-спасательного формирования, организация работы дежурно-диспетчерской службы в повседневной деятельности и в условиях угрозы возникновения аварийных или чрезвычайных ситуаций.

«Троицкий групповой водопровод» - один из важнейших стратегических объектов жизнеобеспечения сразу нескольких городов - города-курорта Геленджик, крупнейшего порта на Юге России города-героя Новороссийск, а также курортной зоны Черноморского побережья и населенных пунктов от Крымска до Геленджика. Поэтому подобные мероприятия на предприятии проводятся регулярно. Не случайно для учений была выбрана насосная станция НС-2 – это самая большая водопроводная станция РЭУ «Троицкий групповой водопровод», обеспечивающая в курортный сезон до полутора миллионов жителей и гостей Кубани водой.

Сигнал о чрезвычайной опасности поступил в девять тридцать утра. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности был уточнен план действий по ликвидации ЧС, отданы команды руководителям нештатных аварийно-спасательных формирований и подразделений. Далее пошагово прорабатывался план проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. Специалисты аварийно-спасательного формирования прибыли на место происшествия, своими силами ликвидировали пожар и развернули работы по спасению пострадавших, эвакуации работающих из опасных мест и оказанию им первой медицинской помощи. А также перед специалистами стояла задача в максимально сжатые сроки локализовать и ликвидировать условную аварию с помощью установки на дефектное место магнитной консоли. При большом повреждении выполняются работы по перекачке хлора в запасную емкость. Все работы выполнялись в специальных защитных костюмах.

Также в хлорном хозяйстве были проверены на работоспособность отсечные водяные завесы, которые препятствуют распространению аварийного выброса опасного вещества и снижают опасность поражения людей. Хлор тяжелее воздуха и в случае утечки стелется над землей в виде тумана, не поднимаясь высоко. При моментальном обрабатывании водой выход хлоровоздушного облака за пределы помещения склада и объекта практически исключен.

После окончания тренировки были подведены итоги, которые показали достойный уровень готовности подразделений предприятия к различным видам чрезвычайных ситуаций.

«На предприятии уделяется большое внимание безопасности объектов, подготовке и оснащению аварийно-спасательных формирований. Результат учений подтвердил, что специалисты имеют хороший уровень подготовки и успешно выполняют поставленные задачи», - отметил начальник РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Владимир Поливара.