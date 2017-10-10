АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03

09.10.2017 успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций №4-00822-J-001P-02E от 20 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций – 5 лет.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28.09.2017. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,85% – 8,00% годовых. Финальная ставка купона составила 7,85% годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано около 20 заявок от инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска и составил свыше 20 млрд руб.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк.