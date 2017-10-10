Россия не должна потерять позиции в Мировом океане. Об этом на заседании морской коллегии при Правительстве страны заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Статусное мероприятие состоялось в Сочи.

- Высокая активность иностранных государств, претендующих на запасы Мирового океана, отставание России в проведении биологических исследований и научно-исследовательских работ может привести к потере нашей страной позиций в Мировом океане, что абсолютно недопустимо,— подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Разработка морского дна, разведка и добыча полезных ископаемых - это одно из самых перспективных направлений недропользования. Борьба за минеральные ресурсы, расположенные на дне мирового океана, вошла в решающую фазу. Активную деятельность ведут страны, не имеющие действующих контрактов на разведку полезных ископаемых, а также национальные и международные организации, имеющие статус наблюдателей. Например, сегодня Япония полностью обеспечивает нужды своей электронной промышленности в редкоземельных металлах именно благодаря морскому дну. Россия также заинтересована в расширении этой деятельности. Тормозит работу недостаточное финансирование.

- В настоящее время складывается критичная ситуация с выполнением взятых на себя обязательств. Во многом это связано с сокращением выделяемых средств из бюджета на реализацию контрактов с 943 миллионов в 2014 году до 596 в 2016. Отсутствие финансирования на разработку технологий, технику, подводную разведку и опытную добычу сдерживает реализацию контрактов и переход к началу добычи полезных ископаемых, - отметил вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин.

Вопрос добычи ископаемых оказался важен и для представителей Краснодарского края. Основная задача морской коллегии – согласование действий федеральной, региональной исполнительной власти и предприятий. Многие вопросы, которые решаются на таких заседаниях становятся законопроектами или векторами развития именно морского комплекса. На территории Краснодарского края сегодня находятся девять международных портов, среди них Новороссийск, Туапсе, Тамань, Ейск, Темрюк и другие. Это значимая часть экономики региона.

- Сегодня Чёрное море — это такой же серьёзный источник полезных ископаемых, как и равнинная часть Краснодарского края. Работы в этом направлении ведутся. Потому что запасы полезных природных ископаемых, которые спрятаны от человечества под толщей воды - за ними будущее, - заявил первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Но как бы ни важны были полезные ископаемые, любые работы в морях России должны идти с учетом экологической обстановки. Участники морской коллегии в Сочи обсудили необходимость утилизации затопленных кораблей, судов и прочих плавательных средств. А их в российских морях не много ни мало более 8000 штук.

- Потенциальную опасность представляют собой суда, которые содержат нефтепродукты или остатки топлива. На территории морей Краснодарского края подобных объектов нет, - отметил министр транспорта Краснодарского края Анатолий Вороновский.

В свою очередь представители Министерства природных ресурсов и экологии России считают необходимым создание специального ликвидационного фонда для гидропользователей. Его содержимое будет обеспечивать все работы по ликвидации последствий и специальной «уборке» после разработки морских месторождений полезных ископаемых.

Ирина СИЗОВА