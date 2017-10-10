В Краснодаре за дрифт на Театральной площади задержан житель Адыгеи

Полиция Краснодара задержала очередного автохама, решившего устроить дрифт-шоу в общественном месте, а именно на Театральной площади.

Видеозапись этого "подвига", который произошёл вечером 6 октября, попала в сеть, и, естественно, заинтересовала полицию Краснодара. В итоге горе-дрифтер, управлявший автомобилем Lada Priora был задержан в этот же день.

Как установили полицейские, покрутить "пончики" в центре Краснодара решил 22-летний житель Адыгеи, в отношении которого было составлено два протокола - за повреждение дорожного покрытия и тонировку. За это автохама ждёт штраф от 5 до 10 тысяч рублей.