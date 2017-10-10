В деле об избиении ребенка в Краснодаре появился второй потерпевший

Уголовное дело возбуждено по статье «Побои», (116 УК РФ). На 10 октября уже запланированы следственные действия с участием девятилетнего пострадавшего. Также потерпевшим по данному делу проходит еще один сверстник, получивший удар по лицу от 34-летнего подозреваемого.

По словам адвоката Ястреба, так как делом занимается опытный следователь, расследование будет завершено до конца октября.