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В Красноармейском районе бывший директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Вторник, 10 октября 2017 09:40
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Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Югстройком» по обвинению в уклонении от уплаты налогов с организации в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, бывший директор предприятия предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2016 года, включив в нее расходы по взаиморасчетам, которых в действительности не осуществлялись. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 7 миллионов рублей, что составило крупный размер.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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