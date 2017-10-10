Медведев поручил Минкавказу курировать эксперимент с курортным сбором

Как сообщается на официальном портале правовой информации, соответствующие полномочия переданы министерству по делам Северного Кавказа.

Кстати, именно от Минкавказа около двух лет назад прозвучало предложение брать с туристов, приехавших в Кавминводы, деньги на поддержку санаторно-курортной инфраструктуры. Эту идею сразу поддержали и в других курортных регионах страны. А позже доводы в пользу курортного сбора сложились в закон.

Напомним, что с мая 2018 года отдыхающие в четырех субъектах страны должны будут вносить определенную сумму за каждый день пребывания на курорте. Сумма эта составляет от 50 до 100 рублей с человека в день. Платить сбор будут все туристы старше 18 лет, пребывающие на отдыхе более 24 часов, но только те, кто останавливается в номерном фонде, так как по закону взимать курортный сбор могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

По мнению экспертов, введение курортного сбора должно положительно сказаться на курортной инфраструктуре: именно она особенно изнашивается из-за большого числа притока туристов в высокий сезон.