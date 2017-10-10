Рейд по должникам всех категорий

Судебные приставы Лабинского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю провели рейд по выявлению граждан, не оплативших задолженности по различным видам платежей – штрафам, налогам, кредитам, услугам жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, штрафам.

Результатом такого выхода «в народ» стало окончание фактическим исполнением требования 12 исполнительных производств. Общая сумма взысканной задолженности превысила 100 тысяч рублей. Еще на такую же сумму были составлены акты описи и ареста имущества.

Управление ФССП России по Краснодарскому краю напоминает, что рейдовые мероприятия, направленные на взыскание задолженностей по всем видам платежей, являются регулярными и проводятся во всех структурных подразделениях ведомства. Оплачивайте задолженности вовремя!

Актуальную информацию о долгах можно найти на официальном интернет-сайте Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств».