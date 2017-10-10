«Краснодар Водоканал» сообщает о снижении давления воды

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества воды, специалисты "Росводоканал Краснодар" (ООО "Краснодар Водоканал") 10 октября выполнят промывку водовода диаметром 800 мм и протяженностью 5 км.

В связи с этим с 08-00 часов 10.10.2017 г. до 10-00 часов 11.10.2017 г. будет снижено давление на сетях водопровода Славянского, Московского и Музыкального микрорайонов, а также Прикубанского, Западного и Центрального округов города. Предприятие приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.