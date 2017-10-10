«Краснодар Водоканале» поздравили ветеранов предприятия

В «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») прошло мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. В нем приняли участие руководство и сотрудники компании, члены Совета ветеранов краснодарского водоканала.

Торжественное собрание открыл генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. В своем выступлении он выразил собравшимся благодарность за огромный вклад в развитие Водоканала, за активное участие в его общественной жизни и пожелал ветеранам предприятия крепкого здоровья, радости и благополучия.

«День пожилого человека - это не формальная дата, а еще один повод поблагодарить вас за то, что защищали, развивали и строили страну и город, подавая пример мужества, стойкости и патриотизма, - обратился к ветеранам Дмитрий Павлюченко. - Все наши успехи основываются исключительно на ваших достижениях, на том фундаменте, который вы заложили своим самоотверженным трудом. Низкий вам поклон, долгой, счастливой и активной жизни».

Кроме того, генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» наградил председателя Совета ветеранов краснодарского водоканала Валентину Макарову благодарственным письмом «За многолетнюю общественную работу на высоком уровне и активную жизненную позицию».

Для ветеранов Водоканала была подготовлена концертная программа. Перед гостями выступил коллектив художественной самодеятельности «Вдохновение», вместе с которым они с удовольствием подпевали любимые песни. В честь праздника всем членам Совета ветеранов предприятия были вручены подарки.