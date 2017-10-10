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Пограничники задержали гражданина Абхазии, который находился в федеральном розыске

Вторник, 10 октября 2017 11:37
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В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Адлер» пограничники задержали гражданина Абхазии, который находился в федеральном розыске за совершенное в Сочи уголовное преступление. Молодой человек, ранее лишенный водительских прав, управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Выяснилось, что иностранный гражданин впервые попал в поле зрения российской полиции в прошлом году. Тогда же было принято решение о лишении его водительского удостоверения. Это обстоятельство не надолго отрезвило злоумышленника. Пару месяцев спустя он вернулся в Сочи и снова был задержан за аналогичное деяние. На этот раз в отношении иностранца сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ и отпустили под подписку о невыезде. Но молодой человек спешно уехал на родину.

Через полгода житель сопредельной республики попытался пересечь российско-абхазскую границу, но при прохождении пограничного контроля выяснилось, что он значится в федеральном розыске. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю молодого человека задержали и передали в органы полиции. Статья Уголовного кодекса РФ, по которой проходит иностранец в качестве подозреваемого, предусматривает до двух лет лишения свободы.

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