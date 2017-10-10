Россия и весь просвещённый мир отмечает 60-летие запуска Первого искусственного спутника Земли

Это начало космической эры в истории человечества. Событие поистине историческое — человечество вышло в космос. Наш спутник – это гордость России, триумф отечественной науки и техники. Это великая мечта. Над его созданием трудилась большая группа советских ученых под руководством Сергея Королева. Говоря о начале эпохи покорения человеком космоса, мы не можем не вспомнить людей, которым первым пришлось жить в палатках, в краю суровых казахстанских степей, переносить самые трудные испытания. Долгие годы упорной и кропотливой работы людей на Байконуре не прошли даром - полёт спутника увидел весь мир.

По поручению председателя городской Думы Краснодара В. Ф. Галушко депутат городской Думы, заместитель председателя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих В. Д. Недилько посетил и поздравил участника запуска Первого искусственного спутника Земли; почетного радиста Советского Союза, почетного академика академии космонавтики; вице-президента Федерации космонавтики Кубани Мамая Михаила Порфировича ( это правильно по личным документам) Обращаясь к Михаилу Порфировичу депутат подчеркнул, что дорога на орбиту прокладывается на земле, строят её отважные и мужественные патриоты Родины.

Сам М.П. Мамай молодым специалистом приехал в суровый край казахстанских степей, прошёл трудный, но славный путь, познав радость больших успехов, горечь трудностей. Но сохраняя преданность великому делу, успешно работал, и никакие невзгоды не вынудили его покинуть славную землю космического подвига легендарного Байконура, в наградах которого есть и частица многолетнего труда Михаила Порфировича - это немалых 30 лет: работа в подземном бункере, куда часто заезжал С.П. Королев, более 100 запусков ракет, автор множества рационализаторских предложений, участник «Лунных» программ и т.д., за что меет множество наград, в том числе от экипажей космонавтов.

Депутат В.Д. Недилько вручил благодарственное письмо, поблагодарил за огромный труд, за мужество, за преданность выбранному делу в космической отрасли , а также за гражданскую позицию и особую закалку, которая позволяет Михаилу Порфировичу заниматься общественной работой и уделять внимание сохранению традиций российской космонавтики, а также активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения России.



Пом. депутата Кравченко Л.С.