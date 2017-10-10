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Россия и весь просвещённый мир отмечает 60-летие запуска Первого искусственного спутника Земли

Вторник, 10 октября 2017 16:12
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Это  начало космической эры в истории человечества. Событие поистине историческое — человечество вышло в космос. Наш спутник  –  это гордость России, триумф отечественной науки и техники. Это великая мечта. Над его созданием трудилась большая группа советских ученых под руководством Сергея Королева. Говоря о начале эпохи покорения человеком космоса, мы не можем не вспомнить людей, которым первым пришлось жить в палатках, в краю суровых казахстанских степей, переносить самые трудные испытания.           Долгие годы упорной и кропотливой работы людей на Байконуре не прошли даром - полёт спутника увидел весь мир.
По поручению председателя городской Думы Краснодара В. Ф. Галушко депутат городской Думы, заместитель председателя фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель комитета по связям с общественными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных отношений, делам казачества и военнослужащих В. Д. Недилько посетил и поздравил  участника запуска Первого искусственного спутника Земли; почетного радиста Советского Союза, почетного академика академии космонавтики; вице-президента Федерации космонавтики Кубани Мамая Михаила Порфировича ( это правильно по личным документам)  Обращаясь к Михаилу Порфировичу депутат  подчеркнул, что дорога на орбиту прокладывается на земле, строят её отважные и мужественные патриоты Родины. 
Сам М.П. Мамай молодым специалистом приехал в суровый край казахстанских  степей, прошёл трудный, но славный путь, познав радость больших успехов, горечь трудностей. Но сохраняя преданность великому делу, успешно работал, и никакие невзгоды не вынудили его покинуть славную землю космического подвига легендарного Байконура, в наградах которого есть и частица многолетнего труда Михаила Порфировича  - это немалых 30 лет: работа в подземном  бункере, куда часто заезжал  С.П. Королев, более  100 запусков ракет, автор множества рационализаторских предложений, участник «Лунных»  программ и т.д., за что меет множество наград, в том числе от экипажей космонавтов.

Депутат В.Д. Недилько вручил благодарственное письмо, поблагодарил за  огромный труд, за мужество, за преданность выбранному делу в космической отрасли , а также за гражданскую позицию и особую закалку, которая позволяет  Михаилу Порфировичу  заниматься общественной работой и уделять внимание сохранению традиций российской космонавтики, а также активное участие в  военно-патриотическом воспитании молодого поколения России.

Пом. депутата Кравченко Л.С.

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