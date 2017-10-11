Украшение фестиваля - легендарные камазы

В Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов на своих легендарных машинах прибыли экипажи знаменитой российской команды "КАМАЗ-мастер". Посланцы завода КАМАЗ из Набережных Челнов во время форума будут работать в интерактивной зоне ралли-марафона "Шелковый путь". Гости фестиваля из разных стран мира смогут здесь побеседовать с неоднократными победителями престижных мировых автомобильных ралли, осмотреть новейшие модели российских гоночных грузовиков и даже покататься на этих машинах.

- На фестивале в Сочи участники из разных стран смогут узнать о важнейших достижениях России в области науки и техники. Очень приятно, что в число таких достижений вошли и наши прекрасные машины, на которых российская команда недавно одержала убедительную победу на ралли "Шелковый путь". Когда на заводе КАМАЗ нас провожали на фестиваль в Сочи, рабочие поставили условие - представить нашу великую страну самым лучшим образом! Мы это обязательно сделаем, чтобы XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России стал лучшим в истории международного молодежного движения, - рассказал механик команды "КАМАЗ-мастер" Александр Ваничков из Набережных Челнов.

Ирина СИЗОВА