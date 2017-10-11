В помощь Сирии – Российский бизнес

Российский бизнес получит преференции в Сирии. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин на заседании постоянной Российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся в Сочи.

- Мы понимаем, что война подходит к своему логическому завершению, бандиты будут уничтожены, и к моменту восстановления сирийской гражданской экономики Россия подошла с глубоким пониманием того, что необходимо будет сделать по линии как государственных компаний, так и российского бизнеса. Мы говорим о конкретных контрактах, и все вопросы, связанные с преференциями, будут заключены именно в этих контрактах, - отметил Дмитрий Рогозин.

Основная преференция - скорость решения всех вопросов, упразднение всевозможных бюрократических процедур. Сегодня между двумя странами активно развивается правовая база. Федеральная таможенная служба России и сирийские коллеги уже подписали протокол об организации обмена информацией о товарах и их стоимости, а также транспортных средствах, которые перемещаются между нашими странами. Создание эффективной действующей нормативно-правовой базы в сфере таможенного регулирования поможет избежать проблем и проволочек, а также увеличить объем товарооборота. Для этого между российскими и сирийскими портами уже формируется прямая судоходная линия

-В январе - июле 2017 года товарооборот России и Сирии увеличился почти на 42 процента относительно аналогичного периода прошлого года и составил 192,8 миллиона долларов, в том числе экспорт из России вырос более чем на 50 процентов, до 191 миллиона долларов, - заявил Дмитрий Рогозин.

При этом объем сирийского импорта невелик, порядка 2 миллионов долларов. Это объясняется отсутствием необходимой инфраструктуры для экспорта и подготовки местной сельхозпродукции, что делает экономически невыгодными поставки сирийских овощей и фруктов. В ближайшее время на сирийских предприятиях будет создан замкнутый цикл по выращиванию, упаковке, хранению и экспорту в Россию сирийской плодоовощной продукции. Помимо аграрного направления спектр совместных проектов двух стран сегодня охватывает все сферы экономики. Особое внимание уделяется налаживанию сотрудничества в области энергетики, а также промышленности.

- Пример России сегодня становится очень важным для других государств, в том числе для стран Запада, которые теперь тоже стали интересоваться сирийской экономикой. Но для нас, для России, для страны, которая взяла на себя основную ответственность в оказании помощи сирийскому руководству, крайне важно здесь не терять темп и быть с сирийскими друзьями вместе, — подчеркнул Дмитрий Рогозин.

В свою очередь глава МИД республики Валид Муаллем заявил, что руководство и народ Сирии благодарны России за поддержку и помощь в борьбе с терроризмом. Созданный в рамках проведенного в Сочи заседания правовой фундамент поможет и в экономическом сотрудничестве наших стран. Во многом от российских компаний зависит, как скоро Сирии удастся вернуться к нормальной жизни.

Ирина СИЗОВА