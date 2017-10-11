В Крымском районе генеральный директор организации предстанет перед судом по обвинению в невыплате заработной платы подчиненным работникам.

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Производственная Компания Контех». Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы подчиненным сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа по конец ноября 2016 года обвиняемый не выплачивал в полном объеме заработную плату 72 сотрудникам указанного предприятия. В результате задолженность по зарплате перед ними превысила 4,6 миллиона рублей. При этом у мужчины имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды предприятия. Задолженность перед работниками погашена лишь частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.